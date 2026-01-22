Зеленський та Пармелін обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України

Президенти України та Швейцарії Володимир Зеленський та Гі Пармелін (Guy Parmelin) обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України.

"Розповів про ситуацію в Україні на тлі постійних російських ударів по енергетичних обʼєктах та справді героїчну цілодобову роботу наших ремонтних бригад. Обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України", - написав Зеленський у телеграм-каналі за підсумками зустрічі з президентом Швейцарії у Давосі.

За словами Зеленського, також обговорили дипломатичну роботу, спрямовану на досягнення достойного миру, та важливість посилення санкцій проти Росії.

"Дякую Швейцарії за незмінну підтримку України!", - додав очільник Української держави.