МЗС України вітає скасування показу російського пропагандистського фільму у Швейцарії

Україна вітає рішення муніципалітету Муральто у Швейцарії скасувати показ пропагандистського фільму виробництва Russia Today (RT) "Майдан: Дорога до війни", заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Українські громадські активісти та дипломати виступали проти такого показу, і їхні заперечення були почуті. Кремлівській пропаганді не місце в публічних місцях. Свобода слова не повинна бути щитом для дезінформації та виправдання війни… Не лише Путін, але й росіяни несуть відповідальність за продовження цієї війни-геноциду, яка триває довше, ніж Східний фронт Другої світової війни, з безпрецедентними звірствами з тих часів", - написав він у повідомленні у Телеграмі.

Сибіга зазначив, що заначений фільм – лише один із прикладів того, як токсична російська пропаганда війни намагається пробитися до європейської.

"Йдеться не про свободу вираження поглядів, а про державну пропаганду, яка має бути заборонена. Ми дякуємо всім відповідальним майданчикам та органам влади, які це розуміють і захищають європейський культурний простір від такої ментальної отрути", - наголосив він.