Культура
12:04 30.01.2026

Понад 50% українців очікують виступ Jerry Heil у фіналі нацвідбору "Євробачення-2026"

Фото: пресслужба Jerry Heil

Понад 50% українців очікують виступ виконавиці Jerry Heil у фіналі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026", йдеться в опитуванні Rakuten Viber.

Зокрема, згідно з оприлюдненим релізом, команда Rakuten Viber запитала українців, на чий виступ у фіналі нацвідбору вони чекають найбільше, і за результатами опитування 53% українців зазначили, що чекають на виступ Jerry Heil з піснею CATHARTICUS (prayer). 

Друге місце у глядацькому рейтингу посів гурт LELÉKA (пісня Ridnym) - 11% респондентів, а далі рейтинг розподілився таким чином: ЩукаРиба (Моя земля) — 10%, KHAYAT (Герци) — 7%, Valeriya Force (Open Our Hearts) — 4%, MOLODI (legends) — 5%, Monokate (ТYT) — 3%, LAUD (Lightkeeper) — 3%, The Elliens (Crawling Whispers) — 2% і Mr. Vel (Do or Done) — 2%.

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 12 тис. Користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", що відбудеться" 14 травня.

Фінал нацвідбору пройде 7 лютого. Головним гаслом цьогорічного нацвідбору є заклик "Будь унікальним". У складі членів журі нацвідбору будуть Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов і Костянтин Томільченко, а ведучими стануть телеведучі Леся Нікітюк та Тімур Мірошниченко.

Теги: #євробачення #jerry_heil #опитування #rakuten_viber

