Інтерфакс-Україна
Культура
14:32 29.01.2026

УКФ спільно з 1 Корпусом НГУ "Азов" запускають грантову програму для проєктів, що осмислюють досвід війни

Український культурний фонд (УКФ) спільно з 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов" розпочинають роботу над новою грантовою програмою, спрямованою на підтримку культурно-мистецьких проєктів, що осмислюють досвід війни. 

"Ми послідовно продовжуємо практику залучення військових до спільного створення культурно-мистецьких проєктів, присвячених темі війни. Для Фонду принципово важливо, щоб голоси тих, хто безпосередньо переживає війну, були почуті й осмислені не лише в офіційних зведеннях чи документах, а й у культурному просторі", - написала виконавча директорка Фонду Анастасія Образцова в мережі Facebook.

За її словами, спільний грантовий конкурс буде спрямований на глибоке художнє осмислення досвіду війни та подолання соціального болю в чутливих питаннях, що стосуються постраждалих від війни українців, зокрема ветеранів, дітей і внутрішньо переміщених осіб.

"Наша національна ідентичність загартовується сьогодні на полі бою – у боротьбі за існування та право самостійно визначати свою долю. Водночас культурна ідентичність залишається фундаментальною: саме вона формує наш намір і здатність відстоювати своє в умовах війни. Азов уже давно й послідовно підтримує культурний напрямок. Спільна програма з Українським культурним фондом створює можливості для мистецьких проявів мілітарної культури, через які можна осмислити військо та війну", – цитує заступника командира 1-го Корпусу НГУ "Азов" по роботі з особовим складом Святослава "Калина" Паламара пресслужба УКФ.

Зазначається, що новий конкурс передбачатиме підтримку широкого спектра культурно-мистецьких продуктів, зокрема інтерактивних платформ пам’яті, артоб’єктів і просторових художніх інсталяцій, подкастів, виставок та експозицій – стаціонарних, пересувних і модульних, відеоконтенту, театральних постановок, перформансів і сценічних читань, а також літературних і видавничих продуктів – каталогів, артбуків та збірок.

Як повідомлялося, в 2025 році УКФ підписав з 3 ОШБр меморандум про партнерство в проведені конкурсу по грантовій програмі "Культура під час війни" .

