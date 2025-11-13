"Азов" та "Хартія" долучилися до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

До маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence долучилися 1-й корпус "Азов" та 2-й корпус "Хартія" Національної гвардії України (НГУ), повідомила пресслужба Міноборони.

"До маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence долучаються бойові підрозділи Національної гвардії України: 1-й корпус НГУ "Азов" та 2-й корпус НГУ "Хартія"", - йдеться у повідомленні Міноборони у телеграм-каналі у четвер.

Зазначається, що це дасть змогу цим підрозділам оперативно замовляти ключові засоби ураження: FPV-дрони, "бомбери", літакові дрони та системи РЕБ від 60 українських виробників.

За даними Міноборони, маркетплейсом вже користуються 180 бригад ЗСУ.