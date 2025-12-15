Інтерфакс-Україна
Події
18:11 15.12.2025

Сили оборони отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence у І кв 2026р

1 хв читати
Сили оборони отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence у І кв 2026р
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Сили оборони отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence, у першому кварталі 2026 року, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Станом на зараз доступ до системи мають 186 бойових бригад ЗСУ, а також бригади корпусів "Азов" та "Хартія". Через маркетплейс фронт вже отримав безпілотні апарати та засоби РЕБ на 7,687 млрд грн – 175,4 тисячі одиниць техніки", - написав він у Телеграмі у понеділок.

Шмигаль повідомив, що нині до системи під'єднано понад 100 виробників.

"Щоб обрати та отримати необхідний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків. Продовжуємо розширювати перелік виробників і доступних позицій маркетплейсу. Наша мета – щоб кожна бригада могла самостійно обирати та швидко отримувати все потрібне для виконання завдань", - резюмував він.

Теги: #шмигаль #dot_chain_defence

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 12.12.2025
Шмигаль: Україна потребує інтеграції в безпекову систему Європи і готова ділитися інноваціями

Шмигаль: Україна потребує інтеграції в безпекову систему Європи і готова ділитися інноваціями

04:27 09.12.2025
Шмигаль: зміцнення оборонпрому України посилює безпеку Європи

Шмигаль: зміцнення оборонпрому України посилює безпеку Європи

17:44 08.12.2025
На DOT-Chain Defence з'явиться "конструктор дронів" для налаштувати конфігурації БпЛА у 1-му кварталі 2026р - очільник АОЗ

На DOT-Chain Defence з'явиться "конструктор дронів" для налаштувати конфігурації БпЛА у 1-му кварталі 2026р - очільник АОЗ

17:40 08.12.2025
Міноборони України: В системі Delta понад 200 тис. користувачів, в планах на 2026р - інтеграція ШІ

Міноборони України: В системі Delta понад 200 тис. користувачів, в планах на 2026р - інтеграція ШІ

17:31 08.12.2025
За 4 місяці через DOT-Chain Defence поставлено понад 144 тис. дронів та іншої техніки на 6,2 млрд грн - Шмигаль і Жумаділов

За 4 місяці через DOT-Chain Defence поставлено понад 144 тис. дронів та іншої техніки на 6,2 млрд грн - Шмигаль і Жумаділов

17:31 04.12.2025
Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence

Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence

18:05 03.12.2025
Шмигаль підтвердив об'єднання "ДОТ" й "АОЗ" в одне підприємство, буде створена нова наглядова рада

Шмигаль підтвердив об'єднання "ДОТ" й "АОЗ" в одне підприємство, буде створена нова наглядова рада

14:37 03.12.2025
ЗСУ ввели в експлуатацію цифрову систему "Бюджет" – міністр оборони

ЗСУ ввели в експлуатацію цифрову систему "Бюджет" – міністр оборони

11:29 02.12.2025
Шмигаль та постпред США в НАТО обговорили ініціативу PURL

Шмигаль та постпред США в НАТО обговорили ініціативу PURL

18:30 01.12.2025
Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL

Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL

ВАЖЛИВЕ

Мерц: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму і була забезпечена необхідним для відбудови

Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

Розмова з представниками США була продуктивною та детальною – Зеленський

Переговори з США були конструктивними, до кінця дня сподіваємося вийти на домовленість, яка наблизить мир – Умєров

Зеленський розповів президенту Німеччини про перемовини з США щодо припинення війни

ОСТАННЄ

На Нікопольщині загинув цивільний через ворожі обстріли

Генштаб підтвердив чергове ураження Астраханського ГПЗ

Трамп задоволений результатами переговорів США з Україною – ЗМІ

Каллас про можливість відмови України від НАТО: це українцям вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру

Мерц: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму і була забезпечена необхідним для відбудови

BGV підписала меморандуми в Ер-Ріяді з потенційними партнерами

Каллас про репараційний кредит Україні: хто завдає шкоди, той повинен платити

Контракти України з Німеччиною створюють основу для взаємодії всередині ЄС через залучення сусідів - Зеленський

Розмова з представниками США була продуктивною та детальною – Зеленський

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок, у ньому візьме участь Рютте

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА