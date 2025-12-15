Сили оборони отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence у І кв 2026р

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Сили оборони отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence, у першому кварталі 2026 року, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Станом на зараз доступ до системи мають 186 бойових бригад ЗСУ, а також бригади корпусів "Азов" та "Хартія". Через маркетплейс фронт вже отримав безпілотні апарати та засоби РЕБ на 7,687 млрд грн – 175,4 тисячі одиниць техніки", - написав він у Телеграмі у понеділок.

Шмигаль повідомив, що нині до системи під'єднано понад 100 виробників.

"Щоб обрати та отримати необхідний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків. Продовжуємо розширювати перелік виробників і доступних позицій маркетплейсу. Наша мета – щоб кожна бригада могла самостійно обирати та швидко отримувати все потрібне для виконання завдань", - резюмував він.