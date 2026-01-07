Інтерфакс-Україна
02:36 07.01.2026

Костел Святого Миколая в Києві передали парафії в користування на 50 років

Костел Святого Миколая у Києві передали римсько-католицькій громаді у безоплатне користування на 50 років, повідомила парафія св. Миколая у мережі Facebook у вівторок.

"6 січня, у свято Богоявлення Господнього, в костелі Святого Миколая в Києві відбувся урочистий молебень з нагоди передачі храму римо-католицькій парафії у безоплатне користування строком на 50 років. У цей день представники держави передали громаді відповідні документи — символічний "дар" у день Трьох Царів, який відкрив новий етап у багаторічній боротьбі за повернення храму", - йдеться у повідомленні парафії в соцмережі.

Згідно з договором, парафія отримує право користування костелом, водночас будівля залишається у державній власності та на балансі Національного будинку органної та камерної музики України. Громаді дозволили проводити богослужіння та розпочати реставраційні роботи за власний кошт із дотриманням вимог охорони культурної спадщини.

На урочистості були присутні Апостольський Нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас та представники уряду, зокрема, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Історія повернення костелу Святого Миколая римо-католицькій громаді триває понад 30 років. Попри доручення Президента України, рішення уряду та остаточні судові вердикти, реституція храму у власність парафії досі не відбулася. Передача костелу в користування — важливий, але проміжний крок", - заявили представники римсько-католицької громади.

Костел Святого Миколая, пам'ятка архітектури, збудований на початку ХХ століття коштом римо-католицької громади Києва за проектом відомого архітектора Владислава Городецького, зазнав значних втрат у радянський період, а в новітній історії - пожежі 2021 року та пошкоджень унаслідок російського ракетного обстрілу у 2024 році.

