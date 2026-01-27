У столиці без електроенергії залишаються 710 тис. споживачів — Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

У Києві наразі без електропостачання залишаються 710 тис. споживачів, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками чергового засідання Штабу, на якому заслухали звіт енергетиків.

"Розуміємо, що жити в невідомості без чітких графіків - виснажливо. Найближче завдання фахівців - вийти на прогнозовані графіки", - зазначив Шмигаль у повідомленні, оприлюдненому в Телеграм.

Він також наголосив, що вся необхідна допомога від держави надана, а Штаб у щогодинному режимі перебуває на зв’язку та працює у тісній координації з енергетиками та міською владою. Водночас він наголосив, що енергосистема пошкоджена нерівномірно, тому в перші тижні відновлення графіки в різних енерговузлах можуть відрізнятися залежно від пропускної здатності мереж конкретних районів.

Паралельно з відновлювальними роботами триває робота над системними рішеннями, зокрема над розвитком когенерації, спрощенням підключень та будівництвом нових ліній. Також завершується верифікація наявних у столиці когенераційних установок.

"Пріоритет — їх стабільна робота та максимальний відпуск електроенергії в мережу. Це дозволить частково покривати потреби споживачів і посилити енергетичну стійкість столиці", — повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.