Президент НОК Гутцайт: Наш прапор буде на Олімпіаді-2026 - це вже перемога

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт заявляє, що Україна виборола рекордні за останніх років 46 ліцензій на зимові Олімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

"Вітання тренерам, всім тим, хто зробив все можливе, щоб на цій Олімпіаді було 46 наших атлетів і атлеток. Тобто у нас за останні 16 років рекордна кількість ліцензій, 46 ліцензій ми вибороли", - сказав Гутцайт під час урочистих проводів збірної команди України на зимову Олімпіаду-2026 в в Києві у вівторок.

Він зауважив, що на жаль, через війну спортсмени не могли спокійно готовати всередині країни, і переважно підготовка проходила за кордоном.

"Ви все, що могли, зробили… Шановні атлети, я звертаюся до вас. Дякуючи всьому, що можливо було зробити, ви будете на Олімпіаді. Наш прапор буде на Олімпіаді. Це вже є перемога. Особливо під час війни, особливо коли кожного дня по всій Україні нема тепла, нема всього, що можливо для нормального життя. Ви будете представляти нашу державу", - наголосив президент НОК.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Раніше президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт щаявив, що розраховує, що на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляв, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпіаді-2026 року. В той же час, він додавав, що на всіх останніх зимових Олімпійських іграх Україна здобувала максимум по одній медалі, тому можна векстраполювати це на сьогоднішні умови.