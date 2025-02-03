Юнацька зимова Олімпіада-2028 пройде в італійських Альпах - НОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення про проведення зимових Юнацьких Олімпійських ігор (ЮОІ) 2028 року в італійському регіонів Доломіти Вальтелліна.

"Згідно з проектом, розробленим Олімпійським комітетом Італії (CONI), змагання проводитимуться у трьох кластерах: Вальтелліні, Валь-ді-Фієммі та Кортіна-д'Ампеццо. Сім із одинадцяти об'єктів будуть задіяні на Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо", - йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету України.

Відзначається, що ЮОІ–2028 стануть важливою подією для розвитку зимових видів спорту серед молоді.

Як повідомлялося, Україна візьме участь у Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 9-16 лютого 2025 року в Бакуріані (Грузія). Склад офіційної делегації національної збірної команди України налічує 48 спортсменів, які братимуть участь у 7 із 8 видів спорту, окрім сноуборду.