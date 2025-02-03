Інтерфакс-Україна
Спорт
11:03 03.02.2025

Юнацька зимова Олімпіада-2028 пройде в італійських Альпах - НОК

1 хв читати
Юнацька зимова Олімпіада-2028 пройде в італійських Альпах - НОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення про проведення зимових Юнацьких Олімпійських ігор (ЮОІ) 2028 року в італійському регіонів Доломіти Вальтелліна.

"Згідно з проектом, розробленим Олімпійським комітетом Італії (CONI), змагання проводитимуться у трьох кластерах: Вальтелліні, Валь-ді-Фієммі та Кортіна-д'Ампеццо. Сім із одинадцяти об'єктів будуть задіяні на Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо", - йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету України.

Відзначається, що ЮОІ–2028 стануть важливою подією для розвитку зимових видів спорту серед молоді.

Як повідомлялося, Україна візьме участь у Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 9-16 лютого 2025 року в Бакуріані (Грузія). Склад офіційної делегації національної збірної команди України налічує 48 спортсменів, які братимуть участь у 7 із 8 видів спорту, окрім сноуборду.

Теги: #юнацький #зимова_олімпіада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 08.11.2024
Організатори зимової Олімпіади-2026 в Італії представили концепцію вигляду Мілана-Кортіни

Організатори зимової Олімпіади-2026 в Італії представили концепцію вигляду Мілана-Кортіни

10:45 20.09.2024
Україна візьме участь у Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2025 у Бакуріані

Україна візьме участь у Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2025 у Бакуріані

16:48 02.04.2013
ФФУ має намір розвивати дитячо-юнацький футбол у країні - Коньков

ФФУ має намір розвивати дитячо-юнацький футбол у країні - Коньков

ВАЖЛИВЕ

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

Українці здобули 32 медалі в 11 видах спорту на "Іграх нескорених" у Канаді

Україна проведе домашній матч плейоф Ліги націй УЄФА з Бельгією в іспанській Мурсії

Україна виборола ще одне "срібло" на Паралімпійських іграх-2024 і завершує змагання з 82 медалями

Ще два "золота" є в України у фіналі Паралімпійських ігор у Парижі

ОСТАННЄ

Збірна України з волейболу розпочала підготовку до міжнародного сезону

Кличко відвідав змагання ветеранів  "Київ незламний"

Україна закликає МОК і FIG відсторонити російську гімнастку Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку

Українські спортсмени здобули вже 17 ліцензій на участь у зимовій Олімпіаді-2026

Кабмін призначив 50 стипендій тренерам, які забезпечують підготовку до Олімпіади-2026 в Італії і Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі

Бій Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі"

Рада підтримала законопроєкт щодо адаптивного спорту

Усик проведе бій з Дюбуа за пояс абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі 12 липня на стадіоні "Вемблі" – ЗМІ

Олімпіада-2028: П'ять нових видів спорту, гендерний паритет у командних змаганнях, нові медальні шанси

На літньому ЄЮОФ-2025 Україну представлятимуть 78 спортсменів у 12 видах спорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА