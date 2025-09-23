Інтерфакс-Україна
Спорт
10:32 23.09.2025

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді
Фото: [email protected]

Національна збірна команда України прийме участь у міжнародних спортивних змаганнях Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді (Іспанія), повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"До складу національної збірної увійшли 62 ветерани та ветеранки, військовослужбовці, які брали участь у бойових діях та отримали поранення. Вони представлятимуть Україну на змаганнях, що пройдуть з 25 по 29 вересня у столиці Іспанії Мадриді", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що Strong Spirit’s Games — це міжнародні комплексні змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів бойових дій з ураженнями та без них. Цьогоріч подія вперше відбудеться у власному, незалежному форматі.

У відомстві розповіли, що крім української команди, у Strong Spirit’s Games змагатимуться представники США, Ірландії, Іспанії, Естонії та Грузії — загалом 150 учасників.

"Уперше на міжнародних комплексних змаганнях українська збірна виступила у жовтні 2024 року в Мадриді завдяки ініціативі Федерації стронгмену України та за сприяння фестивалю спорту Arnold Classic Europe. Тоді наша команда здобула рекордні 188 медалей: 84 золоті, 58 срібних та 46 бронзових", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #збірна #мінветеранів #strong_spirits_games #змагання

