Зеленський позбавив Бубку та Клочкову держстипендій, Беленюк розцінює це як заклик повернутися в Україну

Президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій низку призерів та чемпіонів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, зокрема, легкоатлета, ексочільника Національного олімпійського комітету (2005-22) Сергія Бубку, яхтсменів Євгена Браславця та Ігора Матвієнка, плавчиню Яну Клочкову, плавця Валерія Лозика, гімнаста Юрія Єрмакова, веслувальницю Інну Фролову, стрибуна у воду Іллю Квашу.

Відповідний указ голови держави "Про деякі питання виплати державних стипендій" №967/2025 від 17 грудня опублікований на сайті президента. Згідно з текстом указу, виплати припинені "відповідно до Положення про державні стипендії чемпіонам i призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 18 серпня 2004 року №919/2004".

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк зазначив, що, "згідно з положенням, державну стипендію не можуть отримувати ті, хто фактично не проживає в Україні", і припустив, що виплата стипендій може буде спробою простимулювати повернення спортсменів в Україну.

"Можливо, це тонкий державний меседж: Сергію Назаровичу - повертайтесь, вдома краще. Бо стипендія - не сувенір за минулі заслуги, а бонус за реальний зв’язок з країною. А зв’язок на відстані, як відомо, працює погано. Міністерства єдності вже немає, а його дух живе, принаймні в спортивній царині", - написав Беленюк в Телеграм.

Клочкова у 2022 році виїхала до окупованого Криму. Бубка зараз переважно проживає в Монако, де бере участь у міжнародній спортивній діяльності.