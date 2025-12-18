Інтерфакс-Україна
Спорт
09:46 18.12.2025

Зеленський позбавив Бубку та Клочкову держстипендій, Беленюк розцінює це як заклик повернутися в Україну

2 хв читати
Зеленський позбавив Бубку та Клочкову держстипендій, Беленюк розцінює це як заклик повернутися в Україну
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій низку призерів та чемпіонів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, зокрема, легкоатлета, ексочільника Національного олімпійського комітету (2005-22) Сергія Бубку, яхтсменів Євгена Браславця та Ігора Матвієнка, плавчиню Яну Клочкову, плавця Валерія Лозика, гімнаста Юрія Єрмакова, веслувальницю Інну Фролову, стрибуна у воду Іллю Квашу.

Відповідний указ голови держави "Про деякі питання виплати державних стипендій" №967/2025 від 17 грудня опублікований на сайті президента. Згідно з текстом указу, виплати припинені "відповідно до Положення про державні стипендії чемпіонам i призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 18 серпня 2004 року №919/2004".

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк зазначив, що, "згідно з положенням, державну стипендію не можуть отримувати ті, хто фактично не проживає в Україні", і припустив, що виплата стипендій може буде спробою простимулювати повернення спортсменів в Україну.

"Можливо, це тонкий державний меседж: Сергію Назаровичу - повертайтесь, вдома краще. Бо стипендія - не сувенір за минулі заслуги, а бонус за реальний зв’язок з країною. А зв’язок на відстані, як відомо, працює погано. Міністерства єдності вже немає, а його дух живе, принаймні в спортивній царині", - написав Беленюк в Телеграм.

Клочкова у 2022 році виїхала до окупованого Криму. Бубка зараз переважно проживає в Монако, де бере участь у міжнародній спортивній діяльності.

Теги: #спортсмени #позбавлення #стипендії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 12.12.2025
Бідний про рішення МОК щодо юнацького спорту: РФ використовує тиск, підкуп та шантаж для потрібних для себе рішень

Бідний про рішення МОК щодо юнацького спорту: РФ використовує тиск, підкуп та шантаж для потрібних для себе рішень

12:23 05.12.2025
Українці можуть отримати 90 держстипендій уряду КНР на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році

Українці можуть отримати 90 держстипендій уряду КНР на навчання в Китаї у 2026/2027 навчальному році

10:08 28.11.2025
Україна засуджує рішення IJF допустити російських дзюдоїстів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора

Україна засуджує рішення IJF допустити російських дзюдоїстів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора

18:06 20.11.2025
Кабмін заснував стипендії пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність

Кабмін заснував стипендії пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність

13:02 17.11.2025
Міносвіти затвердило перелік отримувачів стипендії президента з числа найуспішніших учасників НМТ-2025

Міносвіти затвердило перелік отримувачів стипендії президента з числа найуспішніших учасників НМТ-2025

09:59 17.11.2025
Україна закликала World Aquatics переглянути допуск російських та білоруських спортсменів до командних змагань

Україна закликала World Aquatics переглянути допуск російських та білоруських спортсменів до командних змагань

16:14 14.10.2025
Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

18:12 18.09.2025
Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів від участі у ЧС з веслувального слалому

Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів від участі у ЧС з веслувального слалому

18:57 01.09.2025
Зеленський: Сподіваюсь, що МОК збереже принципову позицію щодо РФ та Білорусі

Зеленський: Сподіваюсь, що МОК збереже принципову позицію щодо РФ та Білорусі

17:45 29.08.2025
Трамп позбавив Гарріс захисту Секретної служби

Трамп позбавив Гарріс захисту Секретної служби

ВАЖЛИВЕ

Сушкевич про успіхи України на Дефлімпіаді: Ми забезпечили системність в спорті людей з інвалідністю

Сушкевич: точно знаю, що ми гідно виступимо на Паралімпіаді-2026 в Італії

Збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плейоф відбору ЧС-2026

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

ОСТАННЄ

Рада закликала УЄФА заборонити участь білоруських команд у міжнародних змаганнях

Закон про європейську модель спорту може сприяти збільшенню до 40% кількості українців, які займаються спортом, - Бідний

Сушкевич про успіхи України на Дефлімпіаді: Ми забезпечили системність в спорті людей з інвалідністю

Сушкевич: точно знаю, що ми гідно виступимо на Паралімпіаді-2026 в Італії

Відбулося жеребкування ЧС-2026: Україна потенційно потрапить до групи F - ЗМІ

Міністр спорту про ситуацію з Лискун: Це результат системної роботи ворога і недопрацювання України у формуванні національної ідентичності

Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

Президент НОК увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор-2027

Україна виграла медальний залік Дефлімпійських ігор-2025 у Токіо – ЗМІ

Україна має пройти Швецію для подальшої боротьби за путівку на ЧС-2026 з футболу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА