Рада закликала УЄФА заборонити участь білоруських команд у міжнародних змаганнях

Верховна Рада звернулася до глав держав, парламентів, урядів демократичних країн Європи та до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) із закликом заборонити участь збірних та клубів Білорусі у міжнародних турнірах, що проводяться під егідою УЄФА.

Постанову №14205 підтримали 271 народний депутат на пленарному засіданні парламенту в середу.

Депутати запропонували УЄФА ухвалити рішення про відсторонення білоруських команд до завершення збройної агресії Російської Федерації проти України та відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами.

Верховна Рада також закликала європейські держави обмежити в’їзд білоруських спортсменів і делегацій до припинення війни.

У пояснювальній записці наголошується, що агресія Росії проти України здійснюється за прямої політичної, військової та логістичної підтримки Білорусі, яка надала свою територію для розміщення російських військ і створення плацдарму для вторгнення.