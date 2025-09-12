Vodafone став спонсором Ліги чемпіонів, буде підтримувати жіночий футбол у Європі до 2030р

Британський оператор мобільного зв'язку Vodafone Group Plc уклав масштабну партнерську угоду з Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА), яка передбачає підтримку як чоловічого, так і жіночого футболу в Європі.

Як ідеться у пресрелізі Vodafone, компанія стане офіційним телекомунікаційним партнером Ліги чемпіонів у сезоні 2025-26 і 2026-27.

До початку турніру, який стартує наступного тижня, компанія запускає програму Champions Travel eSIM - електронну сім-карту для подорожей у 206 країн світу. Серед клієнтів цієї програми будуть розігруватися квитки на матчі Ліги чемпіонів.

Крім того, Vodafone стане спонсором жіночої Ліги чемпіонів до 2030 року і жіночого чемпіонату Європи 2029 року, а також низки інших жіночих футбольних турнірів у найближчі п'ять років.

Акції Vodafone під час торгів у п'ятницю дорожчають на 0,8%. Від початку року капіталізація компанії зросла майже на 30%, до 21 млрд фунтів ($28,5 млрд).