Інтерфакс-Україна
Події
21:40 16.11.2025

Сибіга: Збірна України з футболу продемонструвала справжню волю до перемоги

1 хв читати
Сибіга: Збірна України з футболу продемонструвала справжню волю до перемоги
Фото: https://www.facebook.com

Українська збірна з футболу продемонструвала справжню українську волю до перемоги саме те, що потрібне сьогодні Україні, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Вітаємо збірну України з футболу із другим місцем у груповому відбірному етапі чемпіонату світу. Наша команда продемонструвала справжню українську волю до перемоги саме те, що потрібне сьогодні нашій країні. А тепер стикові матчі у березні. Ми віримо у вас", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Як повідомлялося, збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плей-офф відбору чемпіонаті світу-2026.

 

Теги: #збірна #футбол #сибіга

