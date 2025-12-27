Інтерфакс-Україна
14:45 27.12.2025

Нєбитов: Цього року поліція зафіксувала майже 1000 спроб незаконного продажу зброї

Щодня Нацполіція повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї, заявляє заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Водночас понад 14,5 тисяч громадян добровільно задекларували більше ніж 16 тисяч одиниць вогнепальної зброї – від автоматів до гладкоствольних рушниць. При такій кількості зброї криміногенна ситуація залишається стабільною, а деякі види тяжких злочинів навіть досягли свого історичного мінімуму, повідомив Нєбитов.

Як інформує Нацполіція в телеграм-каналі у суботу, за словами Нєбитова поліція зареєструвала майже 5055 кримінальних правопорушень за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, а також її виготовлення, переробка й ремонт) й вже повідомлено про підозру у 3 884 фактах.

Цього року поліція зафіксувала майже 1000 спроб незаконного продажу зброї – усі причетні особи встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності.

З незаконного обігу вилучено 3392 одиниці вогнепальної зброї та гранатометів, а також майже 14 тис. гранат.

