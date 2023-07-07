Події

11:48 07.07.2023

На Київщині майже 2 тис. камер відеоспостереження допомагають оперативно розкривати злочини - керівник облполіції

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На Київщині майже 2 тис. камер відеоспостереження допомагають оперативно розкривати злочини - керівник облполіції

Після визволення Київської області від російських окупантів поліція активно відновлює систему безпеки, проєкт "Безпечна Київщина" продовжує роботу, інформація з майже 2 тис. камер відеоспостереження допомагає оперативно розкривати тяжкі злочини і шукати зниклих безвісти, зазначає керівник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про систему відеоспостереження в області та результати роботи проєкту безпеки та моніторингу "Безпечна Київщина", Нєбитов нагадав, що проєкт "Безпечна Київщина" став єдиним інформаційним простором системи безпеки для українських громад, що забезпечує відеофіксацію транспортного та пішохідного трафіку.

Коментуючи інформацію про те, що проєкт може припинити роботу через припинення постачань техніки китайських виробників, керівник главку наголосив: "Наразі камери встановлено, ми продовжуємо розвивати цю ініціативу, надалі система розвиватиметься навіть попри воєнний стан в Україні". "Адже створення безпечного середовища - це один із головних компонентів гарантування безпеки. Тобто передумов для припинення роботи проєкту немає", - зазначив він.

За словами керівника главку поліції, під час окупації області на початку війни ворог знищив майже 30% камер відеоспостереження, після деокупації районів розпочалося активне відновлення системи відеоспостереження.

Нєбитов повідомив, що останнім часом інтегровано 500 камер із функцією розпізнавання обличчя. "Наразі функціонують 1 883 камери відеоспостереження, з них 480 мають властивість розпізнавання номерних знаків транспортних засобів і 905 оглядових камер. Завдяки цьому в нас є значне зниження злочинності та оперативне розкриття злочинів за гарячими слідами", - наголосив він.

Тільки за останній місяць, за словами Нєбитова, інформація з камер відеоспостереження допомогла розкрити низку тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних на території області, знайти безвісти зниклих, зокрема неповнолітніх.

Теги: #безпека #поліція #нєбитов

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