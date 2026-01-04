У Києві вибухнув позашляховик, є травмовані – поліція

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Поліція Києву з'ясовує обставину вибуху позашляховика в Оболонському районі, попередньо, внаслідок вибуху є травмовані.

"Поліція зʼясовує обставини вибуху позашляховика в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби", - йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у м. Києві у Телеграмі.

Більш детальна інформація згодом.