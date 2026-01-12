Інтерфакс-Україна
Події
19:01 12.01.2026

Поліція інформуватиме киян про повітряні тривоги під час відключень електроенергії

1 хв читати
Поліція інформуватиме киян про повітряні тривоги під час відключень електроенергії
Фото: поліція Києва

Поліція Києва інформуватимете громадян у разі оголошення сигналу повітряної тривоги, під час відсутності електропостачання, коли основні системи оповіщення можуть не працювати.

"Для ефективного інформування поліцейські, дублюватимуть сигнал "Повітряна тривога" та "Відбій повітряної тривоги" за допомогою гучномовця. Зокрема під час патрулювання житлових кварталів та місць масового перебування людей", - йдеться у повідомленні правоохоронців у Телеграмі.

Теги: #повітряна_тривога #інформування #поліція

