Повідомлено про підозру підлітку, який скоїв ножовий напад у школі на вчительку та однокласника – поліція

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Правоохоронці повідомили про підозру підлітку, який у школі з ножем напав на вчительку та однокласника, повідомляє у вівторок відділ комунікації поліції Києва.

"Поліцейські повідомили про підозру підлітку, який у школі з ножем напав на вчительку та однокласника. Внаслідок отриманих поранень 39-річна жінка та 14-річний хлопець знаходяться у реанімації. Нападник у задовільному стані перебуває у медичному закладі під наглядом лікарів та правоохоронців", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Під час обшуку на місці події та за місцем мешкання підлітка слідчі вилучили телефон та ноутбук, які будуть ретельно вивчатись правоохоронцями.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України — замах на вбивство двох та більше осіб.

Як повідомлялось, у понеділок вранці в одній зі шкіл Оболонського району під час навчального процесу учень 9 класу ножем поранив учительку та однокласника, потерпілих госпіталізовано, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі відомства зазначається, що після скоєного неповнолітній намагався сховатися у приміщенні школи та завдав собі порізів рук.