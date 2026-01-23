СБУ: гауляйтеру Сальдо повідомлено нову підозру – за створення окупаційного батальйону на лівобережжі Херсонщини

Служба безпеки України та Національна поліція задокументували нові злочини очільника окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонщини Володимира Сальдо, який допомагає окупантам нарощувати збройне угруповання ворога у південному регіоні.

В телеграм-каналі в п’ятницю СБУ інформує, що Сальдо організував створення так званого "добровольчого батальйону" на підтримку країни-агресора.

"Для цього він ще у серпні 2023 року підписав "розпорядження", яким передбачено фінансування окупаційного формування та розквартирування його учасників у будівлях захоплених оздоровчих установ", - йдеться в повідомленні.

Згодом, як зазначають у відомстві, Сальдо ініціював проведення рекрутингової інформкампанії до новоствореного угруповання через підконтрольні рф медійні ресурси.

Крім цього, згідно з даними СБУ, гауляйтер використовував власний Телеграм-канал, у якому закликав місцевих жителів вступати до батальйону.

"Після формування командного складу ворожого підрозділу його передали під командування Південного військового округу країни-агресора для участі у бойових діях проти Сил оборони", - повідомляє СБУ.

Також, за інформацією української спецслужби, Сальдо брав активну участь в організації закупівлі військового спорядження, провізії, медпрепаратів і техніки для потреб окупаційного батальйону.

На підставі зібраних доказів контррозвідки Служби безпеки заочно повідомлено Сальдо про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

"Заочну підозру за держзраду та колабораційну діяльність отримали одинадцять представників командування ворожого угруповання", - йдеться в повідомленні.

Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.