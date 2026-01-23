Інтерфакс-Україна
Події
14:52 23.01.2026

Голова ТСК Гончаренко запросив генпрокурора на засідання комісії для надання пояснень щодо операції "Мідас"

Голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") запросив генерального прокурора Руслана Кравченка на засідання комісії 3 лютого.

"Запрошуємо Генпрокурора для надання пояснень і показань щодо операції "Мідас", інформацію про яку було оприлюднено НАБУ 11 листопада 2025 року", - повідомив Гончаренко у телеграм у п’ятницю.

Він нагадав, що, відповідно до закону, запрошені особи зобов’язані з’явитися на засідання ТСК.

Гончаренко також звернувся з офіційним листом до голови Національної поліції України Івана Вигівського з проханням забезпечити примусовий привід на засідання ТСК президента Київської школи економіки Тимофія Милованова. Він нагадав, що Мілованова "було законно й завчасно викликано для надання показань на засідання", але він не з’явився.

Гончаренко оприлюднив скринкопії офіційних листів до генпрокурора та голови Нацполіції.

Операція "Мідас" - розслідування антикорупційних органів НАБУ та САП щодо можливого розкрадання фінансових ресурсів в енергетичній сфері України під час війни.

