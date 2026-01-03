Генпрокурор США заявила про пред'явлення звинувачень в організації наркотрафіку і тероризмі Мадуро та його дружині

Генеральний прокурор США Пем Бонді в суботу заявила, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.

"Мадуро і його дружину віддадуть правосуддю у Федеральному окружному суді Південного округу Нью-Йорка", - написала Бонді в соцмережі X.

"Мадуро звинувачують у змові для здійснення наркотероризму, змові для переправлення кокаїну, зберіганні вогнепальної зброї та вибухових пристроїв, змові для придбання вогнепальної зброї та вибухових пристроїв для дій проти США", - продовжила генпрокурор.

Вона подякувала президенту США Дональду Трампу та американським військовим за організацію операції із затримання Мадуро та його дружини.

Трамп уранці в суботу підтвердив, що американські військові провели атаку проти Венесуели, зуміли захопити і вивезти з країни Мадуро та його дружину. Глава МЗС Венесуели Іван Хіль обіцяв ініціювати скликання екстреного засідання РБ ООН у зв’язку з атакою США.

У 2025 році адміністрація США запропонувала винагороду в розмірі $50 млн за інформацію, яка призведе до арешту Мадуро. Генпрокурорка Бонді звинуватила Мадуро у співпраці зі злочинною організацією "Трен-де-Арагуа" і картелем "Сіналоа" для поширення наркотиків.