Зеленський хотів би повторення США операції з Мадуро щодо Кадирова, щоб Путін задумався

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У США є інструменти тиску на Росію, наприклад, нещодавно світ побачив операцію з президентом Венесуели Ніколасом Мадурою, можливо, Путін задумається, що так само буде зроблено з головою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Так, провели операцію. Результат всі бачили. Весь світ. Швидко це зробили. Ну нехай вони зроблять якусь операцію з цим, Кадировим, з цим вбивцею. Може, тоді Путін побачить і задумається", - сказав Зеленський журналістам у середу.

Днями Кадиров заявив, що "якщо буде віддано наказ, Зеленський та його поплічники виявляться у Грозному навіть швидше, ніж Мадуро опинився в США".