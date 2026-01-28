Інтерфакс-Україна
Події
20:45 28.01.2026

Зеленський обговорив із волонтеркою Татою Кеплер важливість забезпечення військових підрозділів якісним такмедом

1 хв читати
Зеленський обговорив із волонтеркою Татою Кеплер важливість забезпечення військових підрозділів якісним такмедом
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською волонтеркою Татою Кеплер.

"Тата багато допомогла в розвитку нашої тактичної медицини та в порятунку наших воїнів. Наші хірурги, усі наші військові медики роблять унікальні операції, і цей досвід порятунку життів потрібно максимально масштабувати. Саме про це ми говорили сьогодні – про необхідну підтримку, рішення та розвиток", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, були обговорені важливість забезпечення військових підрозділів гарантовано якісним такмедом та зміну підходів до підготовки воїнів у медичному напрямі під час базової військової підготовки.

"Тата разом із діючими військовими медиками підготує відповідні пропозиції для того, щоб забезпечити необхідні рішення", - наголосив президент.

 

Теги: #волонтер #зеленський #такмед

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:08 28.01.2026
Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

20:25 28.01.2026
Зеленський: Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

Зеленський: Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

20:18 28.01.2026
Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

19:01 27.01.2026
Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

15:26 27.01.2026
Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

14:14 27.01.2026
Зеленський запросив канцлера Австрії приїхати до України

Зеленський запросив канцлера Австрії приїхати до України

11:22 27.01.2026
Зеленський: Кожен російський удар підважує дипломатію та бʼє по мирних зусиллях партнерів

Зеленський: Кожен російський удар підважує дипломатію та бʼє по мирних зусиллях партнерів

15:32 26.01.2026
Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

15:26 26.01.2026
Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

19:49 25.01.2026
Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

ВАЖЛИВЕ

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Уряд надасть 10 тис портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю – Свириденко

Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

Уряд завершив формування НР "Енергоатома" – Свириденко

Суд пом’якшив запобіжний захід єксголові "Укренерго" Кудрицькому

На Херсонщині через детонацію ворожого дрона загинув місцевий житель - ОВА

У Києві без тепла лишаються 639 багатоповерхівок – Кличко

Близько 30% споживачів Харківської області без світла - Синєгубов

У Повітряних силах формується командування "малої" ППО: Напрям очолив Євген Хлєбніков

В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

ПАРЄ визнає неможливим проведення виборів під час воєнного стану - ЦВК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА