Зеленський обговорив із волонтеркою Татою Кеплер важливість забезпечення військових підрозділів якісним такмедом

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською волонтеркою Татою Кеплер.

"Тата багато допомогла в розвитку нашої тактичної медицини та в порятунку наших воїнів. Наші хірурги, усі наші військові медики роблять унікальні операції, і цей досвід порятунку життів потрібно максимально масштабувати. Саме про це ми говорили сьогодні – про необхідну підтримку, рішення та розвиток", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, були обговорені важливість забезпечення військових підрозділів гарантовано якісним такмедом та зміну підходів до підготовки воїнів у медичному напрямі під час базової військової підготовки.

"Тата разом із діючими військовими медиками підготує відповідні пропозиції для того, щоб забезпечити необхідні рішення", - наголосив президент.