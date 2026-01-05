Мадуро постане перед судом не раніше 2027 року

Очікується, що судовий процес по справі президента Венесуели Ніколаса Мадуро розпочнеться не раніше 2027 року, повідомляє Вloomberg.

"Слухання буде проводити 92-річний окружний суддя США Елвін Геллерштейн, уродженець Бронкса, призначений Біллом Клінтоном, який головував у справах, пов'язаних з терактами 11 вересня, та у великих судових процесах про фінансові махінації. Застава малоймовірна. Очікується, що суддя встановить попередній графік обміну доказами та досудових клопотань, а судовий процес розпочнеться не раніше 2027 року", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що Мадуро на слуханні представлятиме Баррі Поллак, адвокат з Вашингтона, серед колишніх клієнтів якого є Джуліан Ассанж. До команди його дружини входить адвокат з Х'юстона Марк Е. Доннеллі. Адвокати представлятимуть Мадуро і Флорес на слуханні в понеділок. Вони можуть вирішити найняти інших адвокатів для подальшої роботи.

Мадуро звинувачується в тому, що він відігравав ключову роль у великій змові, яка тривала понад 25 років і була спрямована на контрабанду кокаїну до США. Він та інші звинувачуються у співпраці з угрупованнями, включаючи картель Сіналоа та Трен-де-Арагуа, які США визнали іноземними терористичними організаціями.

Наразі він та його дружина Сілія Флорес утримуються в Метрополітенському центрі утримання під вартою в Брукліні.

Один з адвокатів Мадуро, Баррі Поллак, заявив, що поки не збирається направляти запит про звільнення свого клієнта під заставу.

Американські ЗМІ зазначають, що Мадуро та його дружині може загрожувати відразу кілька довічних тюремних термінів.