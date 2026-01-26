Апеляційна палата ВАКС скасувала частину покладених на Тимошенко обов’язків

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розглянула апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС про застосування до народної депутатки Юлії Тимошенко запобіжного заходу у виді 33,28 млн грн застави.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту. Ухвалу слідчого судді ВАКС скасувала в частині покладених на підозрювану обов’язків не відлучатися за географічні межі Київської області та утримуватися від спілкування з народними депутатами України. У цій частині постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у покладенні на підозрювану зазначених обов’язків", - повідомляє пресслужба АП ВАКС в телеграм-каналі.

У той же час, в задоволенні апеляційних скарг захисників в іншій частині та апеляційної скарги прокурора відмовлено, ухвалу слідчого судді ВАКС залишено без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, 14 січня НАБУ і САП повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

16 січня ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки. Тимошенко зазначала, що не просила своїх однопартійців збирати кошти в 33 млн грн на заставу для неї, але вони це роблять, щоб запобігти її арешту.

ВАКС 21 січня не арештував кошти на рахунках лідера фракції "Батьківщина", але наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку та арештував майно чоловіка Тимошенко.

23 січня за Тимошенко було внесено заставу.