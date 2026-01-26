Інтерфакс-Україна
Події
19:28 26.01.2026

Апеляційна палата ВАКС скасувала частину покладених на Тимошенко обов’язків

2 хв читати
Апеляційна палата ВАКС скасувала частину покладених на Тимошенко обов’язків

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розглянула апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС про застосування до народної депутатки Юлії Тимошенко запобіжного заходу у виді 33,28 млн грн застави.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту. Ухвалу слідчого судді ВАКС скасувала в частині покладених на підозрювану обов’язків не відлучатися за географічні межі Київської області та утримуватися від спілкування з народними депутатами України. У цій частині постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у покладенні на підозрювану зазначених обов’язків", - повідомляє пресслужба АП ВАКС в телеграм-каналі.

У той же час, в задоволенні апеляційних скарг захисників в іншій частині та апеляційної скарги прокурора відмовлено, ухвалу слідчого судді ВАКС залишено без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, 14 січня НАБУ і САП повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

16 січня ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки. Тимошенко зазначала, що не просила своїх однопартійців збирати кошти в 33 млн грн на заставу для неї, але вони це роблять, щоб запобігти її арешту.

ВАКС 21 січня не арештував кошти на рахунках лідера фракції "Батьківщина", але наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку та арештував майно чоловіка Тимошенко.

23 січня за Тимошенко було внесено заставу.

 

Теги: #суд #тимошенко #апеляція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:19 25.01.2026
Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

16:57 23.01.2026
За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

11:25 22.01.2026
Розгляд апеляцій на запобіжний захід Тимошенко призначено на 26 січня – АП ВАКС

Розгляд апеляцій на запобіжний захід Тимошенко призначено на 26 січня – АП ВАКС

18:44 21.01.2026
Суд замінив Труханову домашній арешт на особисте зобов'язання - Суспільне

Суд замінив Труханову домашній арешт на особисте зобов'язання - Суспільне

14:12 21.01.2026
ВАКС не арештував кошти на рахунку Тимошенко, але арештував майно, вилучене під час обшуку - Суспільне

ВАКС не арештував кошти на рахунку Тимошенко, але арештував майно, вилучене під час обшуку - Суспільне

13:45 21.01.2026
Тимошенко про внесення застави в 33 млн грн: Не знаю, чим завершиться, вся партія працює, щоб не дати мене арештувати

Тимошенко про внесення застави в 33 млн грн: Не знаю, чим завершиться, вся партія працює, щоб не дати мене арештувати

13:14 19.01.2026
Суд залишив без руху позовну заяву дружина Чернишова про поділ майна подружжя

Суд залишив без руху позовну заяву дружина Чернишова про поділ майна подружжя

15:40 16.01.2026
Якщо апеляція не змінить рішення, буду звертатися до друзів і колег щодо застави - Тимошенко

Якщо апеляція не змінить рішення, буду звертатися до друзів і колег щодо застави - Тимошенко

22:59 15.01.2026
Суд Німеччини продовжив тримання під вартою підозрюваного у справі підриву "Північних потоків" Сергія Кузнєцова - ЗМІ

Суд Німеччини продовжив тримання під вартою підозрюваного у справі підриву "Північних потоків" Сергія Кузнєцова - ЗМІ

18:43 14.01.2026
АП ВАКС залишила без змін заставу на 10 млн грн стосовно депутата Волинської облради, якого викрили на хабарі

АП ВАКС залишила без змін заставу на 10 млн грн стосовно депутата Волинської облради, якого викрили на хабарі

ВАЖЛИВЕ

Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

Франція запросить президента Зеленського на саміт G7 у червні - посол Весьєр

Наступна тристороння зустріч відбудеться у неділю, 1 лютого - Зеленський

Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

ОСТАННЄ

Рух для всіх видів транспорту в Одеській області на дорозі М-13 на Кишинів тимчасово обмежено

Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

Росіяни нанесли ракетний удар по Харкову – мер

З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

Франція запросить президента Зеленського на саміт G7 у червні - посол Весьєр

Наступна тристороння зустріч відбудеться у неділю, 1 лютого - Зеленський

Рух поїздів "червоної" лінії метро в Києві відновлено у звичайному режимі – КМДА

Через непогоду школи Одещини переходять на дистанційну освіту – ОВА

Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА