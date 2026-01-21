Інтерфакс-Україна
Події
18:44 21.01.2026

Суд замінив Труханову домашній арешт на особисте зобов'язання - Суспільне

1 хв читати

Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в службовій недбалості, повідомляє "Суспільне".

У повідомленні у Телеграм-каналі зазначається, що Труханову змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання.

"Запобіжний захід Труханову змінили у справі про службову недбалість, яка призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня 2025 року", – йдеться у повідомленні.

За інформацією "Суспільного", разом з ексмером підозру у ній отримали девʼять посадовців, серед яких — заступники Труханова, керівники департаментів міськради та комунального підприємства "Міські дороги".

Теги: #арешт #труханов #суд

