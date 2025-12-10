Інтерфакс-Україна
Події
17:15 10.12.2025

Труханов залишається під цілодобовим домашнім арештом з носінням браслету

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

"Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу колишньому міському голові Одеси, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей (ч. 3 ст. 367 КК України)", - повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі в середу.

За інформацією відомства, прокурори наполягали на необхідності збереження жорсткого запобіжного заходу, обґрунтовано довівши тяжкість наслідків інкримінованого правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню.

"За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, погодившись із доводами сторони обвинувачення щодо наявних процесуальних ризиків", - зазначається в повідомленні.

Кримінальне провадження стосується подій 30 вересня 2025 року, коли через неналежну організацію утримання та функціонування систем водовідведення було затоплено частину Одеси. Унаслідок трагедії загинули дев’ятеро людей, серед яких - 9-річна дитина.

Крім того, в межах цього ж провадження повідомлено про підозру ще вісьмом посадовцям Одеської міської ради та підпорядкованих комунальних підприємств, серед яких заступники міського голови, керівники департаментів та службові особи комунального підприємства.

Досудове розслідування триває.

Теги: #труханов #домашній_арешт #продовження

