Інтерфакс-Україна
Події
09:37 11.12.2025

Одесита, який п'яним повідомив про мінування власного будинку, посадили під домашній арешт - поліція

1 хв читати
Одесита, який п'яним повідомив про мінування власного будинку, посадили під домашній арешт - поліція
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 46-річному одеситу, який в стані алкогольного сп’яніння подзвонив правоохоронцям і повідомив про закладення вибухівки в підвал багатоповерхового житлового дому, в якому сам і проживає, повідомляється на сайті Національної поліції України в четвер.

"Декілька днів тому на спецлінію 102 анонімно зателефонував чоловік та повідомив, що заклав 200 кг тротилу в підвалі однієї з багатоповерхівок у Київському районі Одеси… За результатами огляду будівлі і прилеглої до неї території, жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин виявлено не було. У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про мінування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив слідчий у справі Владислав Мокаленко, псевдомінера було затримано і за наявності достатніх доказів йому повідомлено про підозру за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей та іншими тяжкими наслідками, яка передбачає максимальне покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Теги: #домашній_арешт #одеса #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:50 11.12.2025
Поліція розслідує влучання дрона у житловий будинок на Львівщині

Поліція розслідує влучання дрона у житловий будинок на Львівщині

18:52 10.12.2025
Поліція розслідує вбивство чоловіка на Фонтанській дорозі в Одесі

Поліція розслідує вбивство чоловіка на Фонтанській дорозі в Одесі

17:15 10.12.2025
Труханов залишається під цілодобовим домашнім арештом з носінням браслету

Труханов залишається під цілодобовим домашнім арештом з носінням браслету

14:40 09.12.2025
Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

17:23 06.12.2025
Італія надасть EUR30 млн на відбудову Одеської дитячої лікарні

Італія надасть EUR30 млн на відбудову Одеської дитячої лікарні

16:02 05.12.2025
Угоду між Італією та Україною щодо відбудови Одеської дитячої лікарні підписано в Києві – посольство

Угоду між Італією та Україною щодо відбудови Одеської дитячої лікарні підписано в Києві – посольство

16:56 04.12.2025
В Одесі без світла близько 35 тисяч домогосподарств через нічну атаку ворога

В Одесі без світла близько 35 тисяч домогосподарств через нічну атаку ворога

13:31 04.12.2025
Поліція викрила шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ

Поліція викрила шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ

22:42 03.12.2025
Поліцейські встановлюють обставини вибуху в багатоповерхівці в Одесі

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в багатоповерхівці в Одесі

14:21 29.11.2025
Двое загиблих, трое постраждалих на Дніпропетровщині через атаки ворога у п'ятницю - поліція

Двое загиблих, трое постраждалих на Дніпропетровщині через атаки ворога у п'ятницю - поліція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

СБУ зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі - джерело

Суд розгляне позов про стягнення в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів посадовця ЗСУ

Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко

Команда IT-компанії GlobalLogic з 2022р поповнилася більш ніж 1 тис. спеціалістів

Минулої доби Харківщина зазнала атак у чотирьох населених пунктах, один загиблий, двоє поранених — ОВА

Трамп заявив про початок надання "золотих карток" для іноземців, які бажають жити у США

США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ

Кабмін призначив Петрука заступником міністра економіки і Пивоварова - держсекретарем Мінекономіки

Одещина зазнала чергової ворожої атаки БПЛА, є пошкодження об’єкту енергетики та житла

Один загиблий та восьмеро поранених під час атак на Херсонщину, пошкоджено житло та інфраструктуру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА