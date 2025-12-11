Одесита, який п'яним повідомив про мінування власного будинку, посадили під домашній арешт - поліція

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 46-річному одеситу, який в стані алкогольного сп’яніння подзвонив правоохоронцям і повідомив про закладення вибухівки в підвал багатоповерхового житлового дому, в якому сам і проживає, повідомляється на сайті Національної поліції України в четвер.

"Декілька днів тому на спецлінію 102 анонімно зателефонував чоловік та повідомив, що заклав 200 кг тротилу в підвалі однієї з багатоповерхівок у Київському районі Одеси… За результатами огляду будівлі і прилеглої до неї території, жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин виявлено не було. У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про мінування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив слідчий у справі Владислав Мокаленко, псевдомінера було затримано і за наявності достатніх доказів йому повідомлено про підозру за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей та іншими тяжкими наслідками, яка передбачає максимальне покарання у вигляді шести років позбавлення волі.