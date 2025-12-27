Ворожий БпЛА спричинив пожежу в житловому будинку в Одесі - ОВА

Пожежу в житловому будинку внаслідок влучання російського БпЛА зафіксовано в Одесі, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер у телеграм-каналі в суботу.

"Ввечері внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі Одеси. Ударний безпілотник влучив у дах двоповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби", - написав Кіпер у Телеграм.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/13198