13:54 27.01.2026

До двох зросла кількість загиблих в Одесі

Фото: Одеська МВА

Кількість жертв російської атаки зросла до двох людей, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"На жаль, кількість жертв російської атаки зростає. Під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка… Таким чином внаслідок атаки вже двоє загиблих у місті", - написав він у Телеграмі.

Лисак висловив щирі співчуття рідним та близьким.

Пошуково-рятувальна операція триває.

