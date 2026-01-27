Інтерфакс-Україна
13:47 27.01.2026

СБУ викрила агента ФСБ, який коригував обстріли Полтавщини і поширював фейки про ЗСУ

Служба безпеки України затримала у Полтавській області ще одного агента ФСБ - ним виявився 40-річний ухилянт, який ховався від мобілізації і одночасно допомагав рашистам обстрілювати центральний регіон України.

"Встановлено, що фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував у Телеграм-каналах провокаційні дописи, в яких дискредитував Сили оборони. Після вербування він обрав собі агентурний псевдонім і почав потайки, переважно у темну пору доби, обходити місцевість та фіксувати локації українських військ", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Встановлено, що найбільше розвідвилазок агента задокументовано під час повітряних тривог поблизу обласного центру, де він намагався виявити маршрути руху та бойові позиції мобільних вогневих груп. За допомогою агентурних даних рашисти сподівалися "обійти" українську ППО під час нової серії ракетно-дронових атак по місту.

Крім цього, ФСБ сподівалася отримати від свого поплічника інформацію про пункти базування навчальних центрів (полігонів) ЗСУ, по яких ворог готував повітряний удар.

СБУ задокументувала, що зловмисник також продовжував поширювати фейки про українських оборонців у Телеграм-каналах.

Співробітники СБУ викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочини і затримали. Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

