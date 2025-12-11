Інтерфакс-Україна
Події
08:01 11.12.2025

Росіяни атакували енергетичні обʼєкти у Кременчуцькому районі, виникли пожежі - ОВА

Вночі російські війська атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі, значну кількість цілей було збито протиповітряною обороною, повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Він зазначив, що через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі. "Вночі росіяни знову атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", — зазначив Когут.

За його словами в результаті атаки обійшлося без постраждалих.

 

