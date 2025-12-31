Інтерфакс-Україна
Події
07:43 31.12.2025

Двоє цивільних поранено внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області – ОВА

Двоє цивільних постраждали від нічної атаки ворожих БпЛА у Дніпропетровській області, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі.

"Від ворожих БпЛА потерпала Синельниківщина. Вночі агресор поцілив по Васильківській громаді. Постраждали чоловіки 84 і 52 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості, отримують необхідну допомогу. Виникли пожежі, їх рятувальники ліквідували. Зруйновані два приватні будинки, ще шість – пошкоджені. Понівечені також магазин, декілька автівок. Зачепило й газогін та лінію електропередач", - написав Гайваненко у Телеграм. 

За його ж інформацією напередодні увечері росіяни атакували Нікопольський район – сам Нікополь і Покровську громаду із застосуванням FPV-дронів та артилерії. Побиті приватна оселя і два авто. Пошкоджена лінія електропередач.

 

