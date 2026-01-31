Інтерфакс-Україна
Події
14:44 31.01.2026

Ворог просунувся на гуляйпільському напрямку – DeepState

1 хв читати
Ворог просунувся на гуляйпільському напрямку – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог просунувся біля с. Прилуки Воздвижівській сільській громади та біля с. Зелене у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на гуляйпільському напрямку збільшилась 19,31 кв. км, в той час як площа "сірої" зони зросла на 11,18 кв. км.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв про 19 атак окупантів на гуляйпільському напрямку відбулося – у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 3,8 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 7,6 кв. км.

Теги: #просування_ворога #deepstate

