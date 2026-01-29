Інтерфакс-Україна
Події
12:06 29.01.2026

Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися від вечора середи в районі Вовчанська Харківської області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Дронівки та Пазено", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState у четвер.

Згідно з мапами DeepState, площа окупованої території під Вовчанськом зросла на 2,36 км квадратних.

В районі Дронівки (Сіверська міська громада Бахмутського району Донецької області) площа окупованих територій зросла на 7,56 км квадратних, в районі Пазено (Соледарська міська громада Бахмутського району Донецької області) – на 1,24 км квадратних.

