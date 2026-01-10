Окупанти захопили 11 кв км за добу за двох напрямках у Донецькій області - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися за минулу добу біля села Маркове та селища Клебан-Бик Краматорського району Донецької області.

"Ворог просунувся поблизу Маркового та Клебань-Бика", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкта DeepState у суботу вранці.

При цьому про захоплення певного населеного пункту не йдеться.

Маркове на мапах проєкту показане під контролем Сил оборони України, Клебан-Бик частково окупований, частково в "сірій зоні".

Згідно з мапами DeepState, площа ворожого контролю на часовоярському напрямку, де розташоване Маркове, збільшилася з вечора четверга на 2,33 кв км за рахунок скорочення "сірої зони" на таку ж площу, а на костянтинівському, де розташований Клебан-Бик - на 8,7 кв км, частково також за рахунок "сірої зони".

На інших напрямках площа окупації не зросла. Натомість незначно зросла "сіра зона" на гуляйпільському та покровському напрямках.

Загалом площа окупації на всіх напрямках зросла за півтори доби на 11,03 кв км, "сіра зона" скоротилася на 2,91 кв км.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 6,83 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому на 0,4 кв. км.