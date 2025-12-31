Інтерфакс-Україна
16:57 31.12.2025

Ворог просунувся на Сумщині та Донеччині на 7,9 кв. км за добу – DeepState

Ворог окупував с. Новомиколаївка Хотінської селищної громади та просунувся біля с. Варачине Юнаківської сільської громади, с. Грабовське у Краснопільській селищній громаді Сумського району Сумської області, а також просунувся на покровському напрямку біля с. Молодецьке Удачненської селищної громади Покровського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог окупував Новомиколаївку, а також просунувся поблизу Варачиного, Грабовського та Молодецького", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі проєкту.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів у Сумський області збільшилась на 5,75 кв. км, в той час як площа "сірої" зони зменшилася на 1,74 кв. км. Ймовірно, що окупацією Новомиколаївки армія РФ ліквідувала виступ на лінії Андріївка – Олексіївка – Варачине – Яблунівка й таким чином вирівнює лінію бойового зіткнення.

На покровському напрямку окупована територія збільшилась на 2,12 кв. км, в той час як площа "сірої" зони зменшилася на 0,30 кв. км.

Таким чином, за минулу добу площа території під контролем окупантів зросла на 7,87 кв. км.

Раніше повідомлялось, що в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13,64 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому на 2 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

