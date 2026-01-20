Інтерфакс-Україна
Події
21:02 20.01.2026

Кількість знищених посилок та вантажів внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині 13 січня сягнула 3 тис., а сума збитків - близько 9,5 млн грн

3 хв читати

Внаслідок ворожого удару по терміналу лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova у Харківській області, в ніч на 13 січня, було знищено 3 тис. посилок та вантажів, а орієнтовна сума збитків по відшкодуванню вартості знищених відправлень сягає приблизно 9,5 млн грн, повідомила компанія у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Нова пошта" вже виплачує компенсації клієнтам, відправлення яких були знищені, згідно оголошеної вартості", - наголосила "Нова пошта".

У компанії пояснили, що наразі розроблено оновлену логістику для Харкова і області, водночас планується відбудова пошкодженого терміналу внаслідок атаки.

"Ми плануємо відбудову терміналу і зараз аналізуємо всі можливі варіанти подальших дій з урахуванням безпекової ситуації, рекомендацій компетентних органів та операційної необхідності", - долали у "Новій пошті".

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено чи зруйновано більше 400 відділень і терміналів. У 2024 році було знищено 13 відділень, а пошкоджено ще 37. Вже у 2025 році показник пошкоджених відділень зріс до 69, знищених було 12, повідомила "Нова пошта".

Також від початку повномасштабного вторгнення сума компенсацій за пошкоджені аб ознищені відправлення становила понад 147 млн грн, додали у компанії.

"Крім того, торік ворог знищив 5 наших  сортувальних хабів і ще 9 були пошкоджені.  Проте, ми завжди намагаємося якомога швидше розпочати відбудову пошкоджених об’єктів і відновити роботу", - зауважив лідер експрес-відправлень.

"Нова пошта" також уточнила, що має об’єкти які не підлягають відновленню, серед них сортувальні депо у Куп’янську, Дніпрі та Полтаві. У таких ситуаціях компанія знаходить нові приміщення, щоб продовжити роботу.

"Якщо та чи інша локація тимчасово припиняє роботу, ми оперативно відкриваємо нове відділення або запускаємо інший формат обслуговування, щоб клієнти й надалі отримували якісний сервіс та послуги швидкої доставки", - пояснила "Нова пошта".

Окремо компанія повідомила, що за майже чотири роки повномасштабного вторгнення внаслідок російської агресії втратила 255 працівників, з них 229 — військові, які загинули, захищаючи Україну та 26 - цивільні працівники. У 2025 році загинув один водій при обстрілі депо в Харкові.

Крім того, частина цивільних загинула  внаслідок ударів по об’єктах інфраструктури компанії - 15 новопоштовців, прокоментувала "Нова пошта".

Як повідомлялось, Росія вночі у вівторок 13 січня застосувала дві ракети та чотири ударні безпілотники проти інноваційного терміналу лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova у Коротичі, що на Харківщині, внаслідок чого було знищено вантажний термінал та пошкоджено поштовий, загинуло чотири працівники та поранено ще четверо - одне із влучань було у вуличне укриття.

Тоді у коментарі агентству "Нова пошта" уточнила, що загальна площа терміналу, по якому було завдано удару, становила 8 тис. кв. м. Пошкоджений поштовий термінал щогодини обробляв понад 12 тис. посилок, додали у компанії.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Теги: #збитки #обстріл #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:06 17.01.2026
Завершено аварійно-рятувальні роботи на території терміналу "Нової пошти" на Харківщині

Завершено аварійно-рятувальні роботи на території терміналу "Нової пошти" на Харківщині

08:47 17.01.2026
Ворог атакував Херсонщину, одна постраждала

Ворог атакував Херсонщину, одна постраждала

15:38 16.01.2026
Дві людини загинули у Нікополі через ворожий обстріл – ОВА

Дві людини загинули у Нікополі через ворожий обстріл – ОВА

19:33 14.01.2026
Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

11:42 14.01.2026
У Краматорську через російський обстріл загинув чоловік – ДСНС

У Краматорську через російський обстріл загинув чоловік – ДСНС

19:11 13.01.2026
Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

18:34 13.01.2026
Російський дрон поцілив у спортивний об'єкт у Харкові, даних щодо постраждалих немає

Російський дрон поцілив у спортивний об'єкт у Харкові, даних щодо постраждалих немає

17:28 13.01.2026
Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, наслідки уточнюються

Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, наслідки уточнюються

16:10 13.01.2026
РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

11:17 13.01.2026
Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

ВАЖЛИВЕ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами - указ

Зеленський звільнив Е.Мака від виконання обов’язків радника

ОСТАННЄ

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

Буданов про мирний процес: Ми рухаємося; стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав

Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

Українська Fire Point розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ у партнерстві із EDGE - СТО

До трьох зросла кількість загиблих через ворожий удар по Запоріжжю – ОВА

Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

Зеленський: Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна, висновки будуть

Зеленський наголосив на персональній відповідальності уряду за стабілізацію ситуації з енергопостачанням, "нелінійні пропозиції" чекає у середу

Brave1 спільно з Palantir запускають платформу Dataroom для тестування та тренування військового ШІ

Радник Зеленського Камишін закликає НАТО адаптувати стандарти оборонних технологій з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА