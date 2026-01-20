Кількість знищених посилок та вантажів внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині 13 січня сягнула 3 тис., а сума збитків - близько 9,5 млн грн

Внаслідок ворожого удару по терміналу лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova у Харківській області, в ніч на 13 січня, було знищено 3 тис. посилок та вантажів, а орієнтовна сума збитків по відшкодуванню вартості знищених відправлень сягає приблизно 9,5 млн грн, повідомила компанія у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Нова пошта" вже виплачує компенсації клієнтам, відправлення яких були знищені, згідно оголошеної вартості", - наголосила "Нова пошта".

У компанії пояснили, що наразі розроблено оновлену логістику для Харкова і області, водночас планується відбудова пошкодженого терміналу внаслідок атаки.

"Ми плануємо відбудову терміналу і зараз аналізуємо всі можливі варіанти подальших дій з урахуванням безпекової ситуації, рекомендацій компетентних органів та операційної необхідності", - долали у "Новій пошті".

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено чи зруйновано більше 400 відділень і терміналів. У 2024 році було знищено 13 відділень, а пошкоджено ще 37. Вже у 2025 році показник пошкоджених відділень зріс до 69, знищених було 12, повідомила "Нова пошта".

Також від початку повномасштабного вторгнення сума компенсацій за пошкоджені аб ознищені відправлення становила понад 147 млн грн, додали у компанії.

"Крім того, торік ворог знищив 5 наших сортувальних хабів і ще 9 були пошкоджені. Проте, ми завжди намагаємося якомога швидше розпочати відбудову пошкоджених об’єктів і відновити роботу", - зауважив лідер експрес-відправлень.

"Нова пошта" також уточнила, що має об’єкти які не підлягають відновленню, серед них сортувальні депо у Куп’янську, Дніпрі та Полтаві. У таких ситуаціях компанія знаходить нові приміщення, щоб продовжити роботу.

"Якщо та чи інша локація тимчасово припиняє роботу, ми оперативно відкриваємо нове відділення або запускаємо інший формат обслуговування, щоб клієнти й надалі отримували якісний сервіс та послуги швидкої доставки", - пояснила "Нова пошта".

Окремо компанія повідомила, що за майже чотири роки повномасштабного вторгнення внаслідок російської агресії втратила 255 працівників, з них 229 — військові, які загинули, захищаючи Україну та 26 - цивільні працівники. У 2025 році загинув один водій при обстрілі депо в Харкові.

Крім того, частина цивільних загинула внаслідок ударів по об’єктах інфраструктури компанії - 15 новопоштовців, прокоментувала "Нова пошта".

Як повідомлялось, Росія вночі у вівторок 13 січня застосувала дві ракети та чотири ударні безпілотники проти інноваційного терміналу лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova у Коротичі, що на Харківщині, внаслідок чого було знищено вантажний термінал та пошкоджено поштовий, загинуло чотири працівники та поранено ще четверо - одне із влучань було у вуличне укриття.

Тоді у коментарі агентству "Нова пошта" уточнила, що загальна площа терміналу, по якому було завдано удару, становила 8 тис. кв. м. Пошкоджений поштовий термінал щогодини обробляв понад 12 тис. посилок, додали у компанії.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.