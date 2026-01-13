Інтерфакс-Україна
Події
19:11 13.01.2026

Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

1 хв читати

Будівля польського консульства в Одесі зазнала пошкоджень під час російського бомбардування в ніч на вівторок, повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр.

"Чергова ніч російського терору. Польське консульство в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування. Жоден з наших співробітників не постраждав. Велика повага всій команді Міністерства закордонних справ Польщі, яка працює в Україні", - написав Вевюр в Х у вівторок.

 

