Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

Будівля польського консульства в Одесі зазнала пошкоджень під час російського бомбардування в ніч на вівторок, повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр.

"Чергова ніч російського терору. Польське консульство в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування. Жоден з наших співробітників не постраждав. Велика повага всій команді Міністерства закордонних справ Польщі, яка працює в Україні", - написав Вевюр в Х у вівторок.