Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби - ОВА

Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 4 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У дачному кооперативі біля с.Новоосинове Курилівської громади загинула 47-річна жінка, постраждала 52-річна жінка; у с. Чорне Вільхуватської громади постраждав 54-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, у Куп'янському - 3 приватні будинки тф адміністративну будівлю, у Харківському - цивільне підприємство.