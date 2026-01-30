Інтерфакс-Україна
08:51 30.01.2026

Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби - ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 4 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У дачному кооперативі біля с.Новоосинове Курилівської громади загинула 47-річна жінка, постраждала 52-річна жінка; у с. Чорне Вільхуватської громади постраждав 54-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів  у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, у Куп'янському - 3 приватні будинки тф адміністративну будівлю, у Харківському - цивільне підприємство.

 

