08:52 27.01.2026

Одна людина загинула, ще 8 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по  Харкову і 11 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 40-річна і 52-річна жінки та 73-річний і 78-річний чоловіки; у сел. Золочів загинув 35-річний чоловік, постраждали чоловіки 25 і 42 років; у с. Миколаївка Пролісненської громади постраждали 62-річна жінка і 63-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, електромережі та 2 автомобілі,  у Богодухівському районі області - пошкоджено електромережі  та будівлю, у Куп’янському - приватні будинки, у Лозівському - 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди, 4 автомобілі та причіп, у Чугуївському - приватні будинки та  2 господарчі споруди.

 

