Опитані у застосунку "Київ Цифровий" підтримали найменування 4 скверів

У застосунку "Київ Цифровий" опитані містяни підтримали найменування чотирьох скверів у різних районах столиці.

Зокрема, кияни підтримали найменування скверу на проспекті Володимира Івасюка, 16 в Оболонському районі на честь доктора медичних наук Світлани Катоніної (70% - за), яка у 1977-1996 роках була однією з наукових керівників дитячої лікарні "Охматдит"; скверу на розі вулиць Джохара Дудаєва та Єреванської у Солом’янському районі на честь лідера чеченського визвольного руху Джохара Дудаєва (78% - за); скверу між вулицею Мирослава Поповича і проспектом Академіка Палладіна у Святошинському районі на честь загиблого Захисника України Андрія Полякова (80% - за); скверу на розі вулиць Митрофана Довнар-Запольського та Ростиславської у Шевченківському районі - "Сквером Героїв Територіальної оборони України" (85% - за).

В опитуваннях взяло участь від 15,7 до 18,6 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".