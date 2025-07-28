Інтерфакс-Україна
Події
10:53 28.07.2025

Понад 90% опитаних у "Києві Цифровому" підтримують дозвіл перевозити собак в метро

1 хв читати
Понад 90% опитаних у "Києві Цифровому" підтримують дозвіл перевозити собак в метро

У застосунку "Київ Цифровий" 92% опитаних жителів столиці підтримують ініціативу дозволити перевозити собак в метро.

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося опитування про перевезення собак в столичному метро.

На запитання, чи є в опитаних собака, 45% відповіли ствердно (25% - маленька собака, 14% - велика собака, 6% - декілька собак), а 55% заявили, що не мають собак.

На запитання, чи підтримують вони ініціативу дозволити перевозити собак в метро, 61% заявили, що повністю підтримують, 5% - підтримують лише для маленьких собак в переносках, 26% - підтримують, якщо будуть чіткі правила безпеки і чистоти, 7% зазначили, що категорично проти перевезення собак у метро, 1% - інший варіант.

Серед іншого, у користувачів запитали, що допоможе забезпечити комфортне та безпечне перевезення собак у метро. 36% відповіли, що обов'язкове використання для великих собак намордників, 35% - перевезення собак на короткому повідці або у спеціальних сумках, 17% - виділення окремих місць у вагонах для пасажирів з собаками, 10% - дозвіл одному пасажиру перевозити лише одну собаку, 3% - інший варіант

В опитуванні взяло участь 101,9 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".

Теги: #опитування #собаки #метрополітен #київ_цифровий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 22.07.2025
Майже 65% німців незадоволені роботою Мерца на посаді канцлера - опитування

Майже 65% німців незадоволені роботою Мерца на посаді канцлера - опитування

17:56 22.07.2025
Банки очікують зростання вкладів населення, їх вартості та строковості у ІІІ кв. 2025 р. – опитування НБУ

Банки очікують зростання вкладів населення, їх вартості та строковості у ІІІ кв. 2025 р. – опитування НБУ

19:06 10.07.2025
Американцям потрібно $839 тис. для фінансового комфорту - опитування

Американцям потрібно $839 тис. для фінансового комфорту - опитування

10:44 10.07.2025
Черги та надмірна бюрократія найбільш поширені проблеми при доступі ветеранів до держдопомоги - опитування

Черги та надмірна бюрократія найбільш поширені проблеми при доступі ветеранів до держдопомоги - опитування

12:10 08.07.2025
Половина українців не стежать за новинами під час тривог, третина – моніторить новини – опитування Rakuten Viber

Половина українців не стежать за новинами під час тривог, третина – моніторить новини – опитування Rakuten Viber

10:43 27.06.2025
КМІС: Половина українців відзначає рух України до розвитку демократії, 41% - до авторитаризму

КМІС: Половина українців відзначає рух України до розвитку демократії, 41% - до авторитаризму

19:36 25.06.2025
Україна та Метрополітен-опера домовилися розвивати нові напрями співпраці – Олена Зеленська

Україна та Метрополітен-опера домовилися розвивати нові напрями співпраці – Олена Зеленська

14:25 25.06.2025
Опитані у "Київ Цифровий" підтримали найменування трьох скверів у Подільському районі столиці

Опитані у "Київ Цифровий" підтримали найменування трьох скверів у Подільському районі столиці

10:35 18.06.2025
Більшість українців вважають санкції проти Порошенка спробою влади відволікти увагу від складної ситуації на фронті – КМІС

Більшість українців вважають санкції проти Порошенка спробою влади відволікти увагу від складної ситуації на фронті – КМІС

09:56 16.06.2025
Майже 50% опитаних у "Києві Цифровому" за першочергову цифровізацію гіда послуг для Захисників

Майже 50% опитаних у "Києві Цифровому" за першочергову цифровізацію гіда послуг для Захисників

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

ППО знешкодила 311 з 331 дронів і ракет, випущених вночі окупантами

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

Зеленський обговорив з головою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

ОСТАННЄ

Негода знеструмила 459 населених пунктів у шести областях, "Укренерго" просить ощадливо споживати е/е

США можуть скоротити військовий контингент у Європі на 30% - ЗМІ

Негода в Києві та області триватиме весь день

Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

Втеча за $17 тис.: перекрито канал незаконного перетину кордону України

СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України

Телеведучий та ветеран Попенко став речником Мінветеранів

ППО знешкодила 311 з 331 дронів і ракет, випущених вночі окупантами

Один цивільний загинув, четверо зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

Уряд у серпні завершить проєкт з модернізації системи соціальної допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА