Понад 90% опитаних у "Києві Цифровому" підтримують дозвіл перевозити собак в метро

У застосунку "Київ Цифровий" 92% опитаних жителів столиці підтримують ініціативу дозволити перевозити собак в метро.

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося опитування про перевезення собак в столичному метро.

На запитання, чи є в опитаних собака, 45% відповіли ствердно (25% - маленька собака, 14% - велика собака, 6% - декілька собак), а 55% заявили, що не мають собак.

На запитання, чи підтримують вони ініціативу дозволити перевозити собак в метро, 61% заявили, що повністю підтримують, 5% - підтримують лише для маленьких собак в переносках, 26% - підтримують, якщо будуть чіткі правила безпеки і чистоти, 7% зазначили, що категорично проти перевезення собак у метро, 1% - інший варіант.

Серед іншого, у користувачів запитали, що допоможе забезпечити комфортне та безпечне перевезення собак у метро. 36% відповіли, що обов'язкове використання для великих собак намордників, 35% - перевезення собак на короткому повідці або у спеціальних сумках, 17% - виділення окремих місць у вагонах для пасажирів з собаками, 10% - дозвіл одному пасажиру перевозити лише одну собаку, 3% - інший варіант

В опитуванні взяло участь 101,9 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".