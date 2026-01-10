Столичний метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів - КМДА

У зв’язку зі складною енергетичною ситуацією в столиці, спричиненою ворожими російськими обстрілами, у Київському метрополітені вимушено зменшено кількість поїздів на лініях, повідомляє влада міста

"Наразі час очікування поїзда на всіх трьох лініях становитиме 10–12 хвилин. Про стабілізацію енергетичної ситуації та відновлення графікових інтервалів вихідного дня - 5-6 хвилин, пасажирів буде оперативно проінформовано", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграм-каналі у суботу.