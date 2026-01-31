Інтерфакс-Україна
18:18 31.01.2026

На Херсонщині внаслідок російської агресії постраждало дев’ятеро цивільних, серед них двоє дітей

У Херсонській області за день від дій окупаційної армії РФ постраждало дев’ятеро цивільних осіб, серед них двоє дітей, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 31 січня 2026 року російська армія вкотре атакувала населені пункти регіону за допомогою різного типу артилерії та дронів. Станом на 17:30 відомо, що від наслідків російської агресії постраждало дев’ятеро мирних жителів", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Так, у суботу вдень окупанти здійснили обстріл Херсона з РСЗВ. Поранення різного ступеню отримали двоє жінок та двоє чоловіків.

Близько 15:30 стався ще один обстріл обласного центру – поранено місцевого жителя. З травмами ніг його госпіталізовано до лікарні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялось, що у Херсоні внаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої, попередньо — міни типу "пелюстка", постраждали четверо цивільних, серед них двоє дітей.

Теги: #херсонська_область #обстріл

