РФ вкотре обстріляла енергетику Харківщини та Донеччини, досі складно з е/е в Києві та області – перший заступник глави Міненерго

У ніч на понеділок РФ вкотре обстрілювала енергетичну інфраструктуру України, що призвело до додаткових знеструмлень споживачів у Харківській та Донецькій областях, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Він також зазначив, що залишається складною ситуація з енергопостачанням Києва та Київської області.

"У Києві та Київській області, як і раніше, зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація, на жаль складна, діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", – сказав Некрасов під час брифінгу в Міненерго, який транслювався онлайн.

Як він зазначив, в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а в кількох областях – аварійні відключення.

НЕК "Укренерго", зі свого боку, повідомила, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

"Сьогодні, 26 січня, станом на 9:30, його рівень був на 5,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня, у п’ятницю. Причина таких змін – застосування меншого обсягу обмежень у частині регіонів", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в телеграм.

За її інформацією, через складні погодні умови на ранок повністю або частково було знеструмлено понад 40 населених пунктів на Тернопільщині та Київщині. НЕК вказала, що ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

Як повідомлялося, ДТЕК анонсував перехід Київщини, де після масованих атак РФ тривалий час застосовувалися аварійні відключення, на погодинні графіки обмеження е/е. Згідно з графіком на понеділок, світло буде відсутнє від 15 до 17 годин на добу, залежно від групи.