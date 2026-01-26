Інтерфакс-Україна
Події
17:26 26.01.2026

"Укренерго" розпорядилося застосувати аварійні відключення в частині Броварського та Бориспільського районів – ДТЕК

1 хв читати
В частині Броварського та Бориспільського районів застосовані аварійні відключення світла, повідомив енергохолдинг ДТЕК

"Київщина: в частині Броварського та Бориспільського районів за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", – написав ДТЕК в своєму Телеграм.

Там нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Як повідомлялося, Київщина тільки в понеділок зранку перейшла на погодинні графіки після кількаденного застосування аварійних внаслідок атак РФ. Втім, згідно з ними, світло сьогодні відсутнє від 15 до 17 годин на добу, залежно від групи.

Теги: #дтек #аварійні_відключення

