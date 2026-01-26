Інтерфакс-Україна
18:54 26.01.2026

Через непогоду школи Одещини переходять на дистанційну освіту – ОВА

Закладам освіти Одеський області у зв’язку з різким погіршенням погодних умов рекомендовано 27 січня перейти на дистанційний формат навчання, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"У зв’язку з різким погіршенням погодних умов на Одещині — зниженням температури, налипанням мокрого снігу та ожеледицею – закладам освіти рекомендовано завтра, 27 січня, перейти на дистанційний формат навчання", - написав він у Телеграмі.

Рекомендація стосується дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

